Первые торги по продаже Пермского свинокомплекса не состоялись

Аукцион по продаже имущественного комплекса АО «Пермский свинокомплекс» признаны несостоявшимися. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На аукционе одним лотом продавались принадлежащие АО земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, а также товарный знак предприятия и его дебиторская задолженность. Начальная цена перечисленного имущества составляла 1,36 млрд руб.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат», подконтрольное пермскому бизнесмену Артему Болдыреву. Ранее другая его структура — компания «Агро-Альянс» выкупила стадо свинокомплекса. Господин Болдырев сообщал, что в дальнейшем планирует приобрести с торгов и производственные мощности краевого АО, модернизировать предприятие и расширить его профиль.