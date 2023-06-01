УФАС Башкирии заблокировало торги на строительство пожарной части с хоккейной коробкой

Управление УФАС по Башкирии заблокировало подведение итогов конкурса на строительство пожарно-спасательской части в селе Сайраново в Ишимбайском районе. Организатору торгов предписано отменить составленные протоколы определения победителя аукциона.

Тендер на строительные и пусконаладочные работы, а также поставку оборудования для пожарной части был объявлен 4 мая. Заказчиком выступает Управление капстроительства РБ, начальная максимальная стоимость контракта составляет 87,4 млн руб.

Проводившая внеплановую проверку комиссия ФАС обнаружила нарушения в размещении закупочной документации. Так, в проектной документации предусматривалась установка садово-паркового дивана, тренажеров, хоккейной коробки, ворот и других объектов. При этом в описании объекта закупки и сметах установка малых архитектурных форм не предусмотрена.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что размещенная на портале госзакупок информация является неполной, что нарушает законодательство о контрактной системе. Управлению капстроительства предписано изменить извещение о проведении закупки.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте