На железнодорожной станции Троицка произошла утечка серной кислоты

В Челябинской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны. Опасное вещество обнаружили на железнодорожной станции Троицка 31 мая, сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) региона.

К на место происшествия выехали сотрудники Троицкого отряда ПСС. Вагон, на котором были замечены потеки серной кислоты, для безопасности перенаправили на запасные пути за границей города и огородили на участке радиусом 50 м. Спасатели осмотрели емкость и выяснили, что угрозы людям нет. Механических повреждений на цистерне не обнаружили. Серная кислота утекала через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу. Дефект устраняют службы, которые занимаются абонентским обслуживанием подобных грузов.

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