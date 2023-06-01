В Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошло задымление

На шахте «Октябрьская-Южная», расположенной в хуторе Ягодинка Ростовской области, из-за нарушения в работе электроподстанции произошло задымление. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным МЧС, в тот момент там находилось десять человек. Все они самостоятельно эвакуировались.

«По уточненной информации, в шахте "Октябрьская-Южная" произошло нарушение в работе электроподстанции без последующего горения. В связи с задымлением сотрудники шахты были эвакуированы. Обрушений породы не произошло»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Как уточнили ТАСС в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций региона, задымление на шахте произошло в 05:30 (совпадает с мск). Изначально предполагалось, что причиной ЧП стало обрушение горных пород. В настоящее время работа шахты «Октябрьская-Южная» приостановлена.

Милена Костерева