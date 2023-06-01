На аренду оборудования и сцены для проведения «Сердца Евразии» в Уфе потратят до 13 млн рублей

Башкирская государственная филармония имени Ахметова ищет арендодателя звукового, светового, светодиодного оборудования и сценических конструкций для организации и проведения международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 13 млн руб. Итоги аукциона подведут 13 июня.

Согласно проекту контракта, оборудование должно быть арендовано на время проведения фестиваля: с 26 по 28 июня. Исполнитель обязуется доставить в амфитеатр за зданием конгресс-холла «Торатау» в Уфе акустические системы, сабвуферы, микрофоны, клавишные стойки, стойки гитарные, акустический экран, обеспечить полное и бесперебойное функционирование оборудования на мероприятии.

Фестиваль «Сердце Евразии» впервые состоялся в Уфе в 2012 году и прошел как форум современного искусства народов России. В последующем фестиваль расширил свой формат. Он стал международным и объединил этно- и фолк-направления. В привычном для уфимской публики формате open-air международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» впервые состоялся в мае 2015 года. За пять дней число посетителей превысило 100 тыс. человек.

Венера Хисамова

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