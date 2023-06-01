В туристический кластер в Лаишево вложат свыше 11 млрд рублей

Туристический кластер в Лаишево обойдется в 11 млрд руб. Он будет сдан под ключ в 2027 года. Об этом журналистам заявил первый замруководителя корпорации «Туризм.РФ» Денис Секачев.

Территория туристического кластера составит 72,9 га. Там будут построены трехзвездочные и четырехзвездочные отели, их общая вместимость составит 1,2 тыс. номеров. Кроме того, там возведут коммерческую недвижимость для общепита и торговли. Также планируется построить маяк

и павильон для проведения мероприятий. Протяженность променада составит более 5 км.

На территории кластера также появится акватермальный курорт с аквапарком, бассейном и банями. Гостям будут предложены свыше 40 различных рекреационных и развлекательных сервисов, в том числе катание на снегоходах зимой и на лошадях летом.

"Ъ-Казань"