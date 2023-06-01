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Жители Ижевска считают вспыльчивость самым раздражающим качеством руководителя

В столице Удмуртии 14% опрошенных местных жителей заявили, что самая раздражающая черта руководителей — вспыльчивость. Еще 7% респондентов раздражает некомпетентность руководства, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По 6% ижевчан с негативом относятся к прокрастинации, лжи, неприятию мнения подчиненных, обесцениванию работы и отсутствию дисциплины. В руководителях также раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие — так ответили по 2% респондентов. Еще 1% опрошенных раздражают звонки и сообщения после окончания рабочего дня, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями и игнорирование сообщений.

Вместе с тем 32% опрошенных ижевчан ничего не раздражает в своем руководителе.

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