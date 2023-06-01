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обновлено 09:35

Спрос на новые автомобили китайских брендов в Удмуртии вырос на 141,2%

В Удмуртии за май покупательский интерес к автомобилям с пробегом китайских производителей вырос на 44,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на новые автомобили увеличился на 141,2%, сообщает пресс-служба Авито Авто.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Средняя цена таких автомобилей с пробегом составила 528 тыс. руб. Рейтинг самых востребованных моделей на рынке в Удмуртии возглавила Chery Tiggo (T11), на второй позиции оказался Lifan Solano, на третьей — Geely Emgrand EC7.

Средняя цена новых китайских автомобилей в Удмуртии составляет 2,75 млн руб. В этой категории самой востребованной моделью стала Geely Coolray, на втором месте — Chery Tiggo 4 Pro. Третью позицию рейтинга разделили Haval F7x и JAC JS4.

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