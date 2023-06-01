Объявлен запрос предложений по строительству завода «Амкодор» под Уфой

Корпорация развития Башкирии объявила открытый запрос предложений на право заключения договора по строительству завода в индустриальном парке «Уфимский», который будет производить машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна. Начальная цена установлена в 149,8 млн руб. Итоги планируется подвести 13 июня.

Главным критерием (60%) является опыт участника по выполнению аналогичных работ, на втором месте – предложенная цена. Проектировала производственный комплекс уфимская компания «Архпроект».

Проект реализует белорусский машиностроительный холдинг «Амкодор». Возведение промплощадки на территории индустриального парка профинансирует региональный бюджет. Республика будет сдавать ее «Амкодору». Как сообщал «Ъ-Уфа», завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна и сервисный центр по обслуживанию спецтехники и оборудования стоимостью 2,5 млрд руб. включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.

Влада Шипилова

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