В Краснодаре начали действовать скидки до 20% на проезд в общественном транспорте

С 1 июня и до 30 сентября в общественном транспорте Краснодара стоимость проезда станет на 8 руб. меньше при бесконтактной оплате. В акции участвуют обладатели карты «МИР» и приложений Mir Pay или Samsung Pay, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин отметил, что акция направлена на популяризацию бесконтактной оплаты проезда. Внедрение системы позволит МУП «КТТУ» и другим перевозчикам снизить затраты, а также сделать их экономику более прозрачной.

Оплатить со скидкой проезд в общественном транспорте можно на маршрутах КТТУ и частных перевозчиков. Полный список опубликован на сайте мэрии. Акцию проводит АО «Национальная система платежных карт» при поддержке мэрии.

В 2023 году стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте составляет 35 руб., в автобусах частных перевозчиков - 40 руб.

Татьяна Ручкина

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