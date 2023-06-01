«Челбаскет» назначил нового главного тренера

Главным тренером челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» стал Евгений Горев – экс-игрок местной команды «Динамо-Теплострой», который уже имеет тренерский опыт работы с клубами Суперлиги. Как сообщают в пресс-службе «Челбаскета», он будет работать в команде с уже действующими тренерами – Алексеем Мироновым и Владимиром Емельяновым.

«Решение принять предложение “Челбаскета” легким я не назову, - говорит Евгений Горев. – С одной стороны, город не чужой для меня, я провел здесь три года своей карьеры и жизни. С другой стороны, у меня уже имелась договоренность с другим клубом. Динамическое развитие “Челбаскета” стало главным аргументом в принятии моего решения».