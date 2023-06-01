На Кубани появится своя Арктика

Туапсинцы отправятся на «Каникулы в Арктику»

Первый в России мультимедийный эколого-просветительский марафон «Каникулы в Арктике» 2 июня прибывает в Туапсе и приглашает гостей посетить свои «арктические просторы» в автобусе-музее.

АО «Туапсинский морской торговый порт», старейшее в городе предприятие, которое в 2023 году отмечает 125-летие, вместе с коллегами по отрасли поддержало уникальный проект. Участие в экопросветительском марафоне и посещение автобуса-музея для жителей и гостей города будет совершенно бесплатным.

На площадке марафона участники и гости смогут совершить виртуальную прогулку по настоящей Арктике, которая раскинулась на 28 квадратных метрах автобуса и в которой лежит снег, но уже вовсю запахло весной. Можно будет побывать во всех девяти арктических регионах. Узнать, кто встречается каждый год с белыми медведями, как и зачем ученые берут анализы у хозяина Арктики, надевают спутниковые передатчики и как ведут подсчет разных животных с самолета.

Также можно будет узнать, где находится полюс холода, почему дома в Арктике красят яркими красками и много всего интересного. Участники эколого-просветительского марафона смогут самостоятельно раскрасить северный поселок, а также расписать для себя сумку арктическими обитателями на мастер-классе, который состоится в натуральном жилище коренных народов севера — чуме.

Экопросветительский марафон «Каникулы в Арктике», организованный экологическим фондом «Чистые моря» совместно с АНО «Центр "Арктические инициативы"», осенью прошлого года уже побывал в семи российских городах. Теперь проект побывает и в Туапсе.

Место стоянки автобуса-музея — внутренний двор Городского дворца культуры, расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, 2.

Ознакомьтесь с подробным расписанием и программой марафона на сайте www.каникулыварктике.рф

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) — основной стивидорный оператор в глубоководном порту Туапсе с круглогодичной навигацией. Объединяет специализированные терминалы по обработке зерновых, нефтеналивных и ро-ро грузов. Управляет собственным флотом буксиров и вспомогательных судов. Входит в Первую Портовую Компанию — группу ведущих стивидорных и логистических предприятий России. 26 декабря 2023 года Туапсинский морской торговый порт отметит 125 лет со дня основания. За годы своего существования ТМТП внес существенный вклад в развитие региона и отрасли, сегодня в компании трудятся более 1000 опытных профессионалов, среди которых есть целые семьи туапсинцев и династии со стажем в 50, 60 и 70 лет.

Читайте нас в Telegram

https://tmtp.ru/