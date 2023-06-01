Облсуд отпустил челябинского адвоката из-под домашнего ареста

Челябинский областной суд смягчил меру пресечения адвокату Олегу Косенко, обвиняемому в мошенничестве. Вместо домашнего ареста ему назначен запрет определенных действия. Об этом «Ъ-Южный Урал» адвокат Анастасия Татарченко.

Апелляционная жалоба стороны защиты о смягчении меры пресечения удовлетворена на заседании 1 июня. Суд запретил Олегу Косенко общаться со свидетелями и потерпевши по уголовному делу.

Адвоката задержали сотрудник УФСБ России по Челябинской области в марте этого года. По версии следствия, в 2022 году Олег Косенко получил от доверителя – заместителя руководителя регионального отделения Пенсионного фонда Александра Орехова более 1 млн руб., пообещав, что суд назначит ему условное наказание по делу о получении взяток. При этом необходимыми полномочиями для этого он не обладал. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Александра Орехова осудили на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн руб.

Олега Косенко после задержания суд отправил под стражу. Через две недели меру пресечения заменили на домашний арест. Адвокат вину полностью отрицает.

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