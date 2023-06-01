«Азот» заботится о детях сотрудников

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году на эти цели предприятием выделено более 14 млн рублей.

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375 детей азотчиков в возрасте от 7 до 14 лет летом отдохнут в загородных центрах. В лагере «Сказка» — 300 детей, в «Дружбе» — 75. В эти центры дети заводчан ездят ежегодно. В приоритете на получение путевок семьи, где оба родителя – сотрудники предприятия, семьи с тремя детьми до 18 лет и те, где есть приемные дети, дети мобилизованных работников.

Учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала. Продолжительность каждой смены традиционно 21 день. Цена путевки для родителей составляет 10% от общей стоимости.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники по персоналу и коммуникациям:

Филиалу «Азот» важно, чтобы дети сотрудников могли полноценно отдохнуть и оздоровиться в летний период, настроится на новый учебный год. Предприятие ежегодно уделяет этому особое внимание, понимая, что семьи для азотчиков в приоритете. Мы стараемся обеспечить путевками максимально возможное количество детей сотрудников.

Также в рамках летней оздоровительной кампании предприятием организован традиционный «Звездный бал». 90 детей сотрудников — отличники и активисты, призеры городских и краевых олимпиад по итогам 2022 – 2023 учебного года в этом году отправятся в иммерсивное приключение на поезде Гарри Поттера «ХОГВАРТС-ЭКСПРЕСС».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники