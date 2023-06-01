ОЖД отремонтирует шесть пассажирских вокзалов на Северо-Западе

В 2023 году Октябрьская железная дорога намерена провести ремонт зданий вокзалов на туристических направлениях Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Работы пройдут в Павловске, Зеленогорске, а также на четырех других пассажирских вокзалах и 12 железнодорожных платформах в Петербурге, Ленобласти и Карелии. Об этом со ссылкой на начальника ОЖД Виктора Голомолзина сообщает ТАСС.

Помимо вышеперечисленных объектов, речь, по словам господина Голомолзина, также идет о вокзалах в Веймарне, Кеми, Мге, Завидово, пассажирских платформах Суоярви, Хелюля, Волховстрой, Редкино, Поварово, Клин, Воздухоплавательный парк, Шушары, Пролетарская, Лихоборы, Моссельмаш и Грачевская.

Кроме этого, на станции Хелюля рядом с Сортавалой планируется построить три деревянные ретро-платформы и зону активного отдыха, а на станции Калязин — модульный вокзал. В Зеленогорске починят пешеходный тоннель, а на станциях Чудово, Малая Вишера и Пискаревская — пешеходные мосты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с 1 июня вновь открыли прямой выход со станции метро «Площадь Ленина» на Финляндский вокзал. Он был закрыт в 2021 году.

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