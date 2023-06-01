Профильный ЕГЭ по математике сдают 11 тысяч школьников Кубани

В Краснодарском крае почти 11 тыс. одиннадцатиклассников сдают профильный ЕГЭ, результаты которого нужны для поступления в вуз. Еще 12 тыс. выпускников будут писать базовый экзамен, сообщает пресс-служба администрации региона.

Математика является единственным предметом, предполагающим выбор уровня сложности ЕГЭ. На Кубани экзамен проводят в 134 пунктах. На него запрещено приносить шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, в том числе телефоны и другие гаджеты.

«Уверен, что повторили все формулы, аксиомы, теоремы и на экзамен идете во всеоружии. Пусть хватит отведенного времени на решение всех заданий»,— написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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