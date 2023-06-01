В Ижевске начал работу филиал фонда «Защитники Отечества»

В столице Удмуртии в здании кинотеатра «России» начал работать филиал фонда «Защитники Отечества», где ветераны СВО и члены их семей смогут получить помощь. В частности, здесь ответят на вопросы о документах, реабилитации, трудоустройстве и ряд других вопросов.

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Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, филиал усилит работу региона с бойцами спецоперации и их семьями. «Я считаю, что это правильно, потому что тему с общением и работой с участниками надо концентрировать силами фонда»,— подчеркнул глава региона.

Филиал возглавил Максим Шумихин. Прежде он занимал пост руководителя администрации главы и правительства республики.

В рамках работы фонда «Защитники Отечества» продолжится и реализация проекта «Союзница». Здесь сформируют отдельное направление — штаб комитета семей воинов Отечества, благодаря которому бойцы и их семьи получат адресную помощь. Курировать штаб будет член Союза женщин Лилия Мартынова.

К концу года количество социальных координаторов планируется увеличить до 80 человек. Они будут работать в единой команде с Комитетом Семей Воинов Отечества.