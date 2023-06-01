Свердловские силовики рассказали, как украинские спецслужбы вербуют россиян

Спецслужбы Украины через социальные сети и мессенджеры активно ищут жителей России для совершения диверсий и терактов, сообщили в telegram-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области. По данным силовиков, россиянам рассылают сообщения с предложениями о «дополнительном заработке».

Если у человека появляется интерес, тогда спецслужбы начинают «обрабатывать» его для совершения «противоправных акций», начиная с мелкого хулиганства. При этом зачастую россияне не понимают опасности этих предложений, ведь им может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Мы настоятельно призываем сохранять бдительность и с настороженностью относиться к подобным предложениям от незнакомцев»,— отметили в комиссии.

Напомним, с начала СВО на территории Свердловской и Тюменской областей задержали восемь диверсионно-разведывательных групп. Всего задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел. В планах диверсантов были атаки на объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов.

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