В двух районах Кубани подтопило 41 придомовую территорию, 12 домов и спортзал школы

В Новокубанском и Крыловском районах из-за проливных дождей подтопило 41 придомовую территорию, 12 домов и спортзал школы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Новокубанске и поселке Прикубанский вода зашла на 33 придомовые территории, в том числе в 10 домов. 31 мая наблюдался подъем уровня воды в реке Горькая балка. Сейчас уровень рек вернулся в норму, в домах воду откачали.

В Крыловском районе в селе Шевченковское подтопило восемь придомовых территорий, в том числе два дома. Также вода зашла в спортивный зал школы №4. На данный момент вода со всех территорий и спортзала сошла. Работают комиссии по обследованию территорий.

Татьяна Ручкина

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