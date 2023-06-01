Мужчину, который планировал теракт из-за нежелания вакцинироваться, отправили на принудительное лечение

Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение муромлянина, который планировал теракт на митинге, так как не хотел вакцинироваться от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчину освободили от уголовной ответственности.

«Установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством. Суд пришел к решению, что он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психологическую помощь в стационарных условиях специализированного типа»,— сообщили агентству.

О задержании местного жителя, запланировавшего подорвать взрывное устройство на несанкционированном митинге «на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ», УФСБ по Владимирской области сообщила в июне 2022 года. В суде указали, что мужчину не допустили к работе на заводе из-за отказа пройти вакцинацию, после чего он решил повлиять на снятие ковидных ограничений.

Подозреваемому вменили ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ (подготовка к совершению террористического акта). Вину мужчина признал, однако от дачи показаний отказался. Экспертиза установила, что изготовленные им самодельные взрывные устройства представляли угрозу, хотя взрывчатое вещество в них отсутствовало.