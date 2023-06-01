Около 16,5% челябинцев отмечают трудности с покупкой одежды из-за ухода брендов

В Челябинске 4,3% местных жителей испытывают значительные проблемы с покупкой одежды и обуви в связи с уходом зарубежных брендов. Еще 12,2% отмечают небольшие затруднения. Об этом сообщается в исследовании Челябинского филиала РАНХиГС.

Ранее испытывали проблемы с выбором одежды и обуви, но уже адаптировались к ситуации 7% горожан. О том, что никогда не отмечали такие затруднения, заявили 75,5% жителей Челябинска. Затруднились ответить на вопрос 1% опрошенных.

Среди испытывающих затруднения с покупкой одежды и обуви больше горожан в возрасте 18–24 лет. В числе тех, кого такие проблемы не коснулись, больше респондентов 45–59 лет и старше 60 лет.

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