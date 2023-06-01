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обновлено 09:34

Дело бывшего краевого вице-премьера поступило в Ленинский суд Перми

Уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера краевого правительства Елены Лопаевой и экс-руководителя фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой поступило в Ленинский суд Перми. Предварительные слушания назначены на 7 июня. Дело будет рассматривать судья Оксана Корепанова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Елена Лопаева и Елена Найданова обвиняются в растрате средств фонда «Содействие — XXI век», совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 67,7 млн руб.

Госпожа Лопаева была задержана в Москве в январе 2022 года, доставлена в Нижний Новгород, где суд заключил ее в СИЗО. В ходе следствия Елена Лопаева и директор фонда Елена Найданова заключили досудебные соглашения и дали показания в отношении иных лиц о причастности их к преступлению. В июне 2022 года суд изменил Елене Лопаевой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В декабре 2022 года обеих обвиняемых уведомили о расторжении досудебного соглашения из-за невыполнения его условий.

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