При проведении ЛОР-операции у жителя Удмуртии обнаружили пулю в голове

В столице Удмуртии врачи Первой республиканской клинической больницы при проведении операции по исправлению носовой перегородки обнаружили у пациента пулю в голове. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, 52-летний мужчина, ветеран боевых действий, жаловался на нарушение дыхания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По словам заведующей ЛОР отделением 1 РКБ, главного оториноларинголога минздрава Удмуртии Сусанны Арутюнян, ежегодно в учреждении проводят более 1 тыс. операций по исправлению перегородки. Однако перед ее проведением в список обязательного обследования входит СКТ головы и околоносовых пазух, что в данном случае и позволило обнаружить в головном мозге инородное тело, о котором пациент не знал.

Нейрохирурги определили, что инородный предмет — боевая пуля, которая находится в мозге мужчины более 30 лет. Она застряла в центральной части и не мешала пациенту вести обычный образ жизни.

По словам госпожи Арутюнян, нейрохирурги приняли решение трепанацию не проводит, поскольку пуля никак не беспокоила пациента. Мужчине исправили носовую перегородку, а в настоящее время он уже находится дома.

«Мы успешно восстановили мужчине носовое дыхание, а это очень важно для полноценной жизни, даже с пулей в голове!»,— заявила заведующая ЛОР отделением 1 РКБ.