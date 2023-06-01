Пермская судоверфь получила статус резидента ОЭЗ в Осенцах

ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) официально присвоен статус резидента особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщается в телеграм-канале судоверфи. На территории ОЭЗ предприятие планируется реализовать инвестиционный проект по модернизации производственных мощностей по выпуску речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов. Общий объем инвестиций в площадку оценивается в сумму около 2,5 млрд руб. К 2030 году на новом производстве планируется создать не менее 185 новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермская судоверфь Фото: Пермская судоверфь

ООО «Пермская судоверфь» управляет выкупленным Корпорацией развития Пермского края имущественным комплексом Верхнекамского судостроительного комплекса. Предприятие начало работу в сентябре 2021 года. Выполняет межнавигационный ремонт судов и производит металлоконструкции, необходимые для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. Выручка ПСВ в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.