Музей СВО в Барнауле откроют на базе Военно-исторического музея

В Барнауле появится музей, посвященный специальной военной операции (СВО). Он откроется на базе Военно-исторического музея.

Об итогах совещания, на котором обсудили перспективы создания нового музея, сообщило министерство культуры Алтайского края. Военно-исторический музей структурно входит в КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», в настоящее время его помещения находятся на реконструкции.

«Единогласно было принято решение о выделении дополнительных площадей для создания музея СВО на базе Военно-исторического музея»,– говорится в сообщении.

Создание таких музеев содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, данных по итогам его встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций 2 февраля 2023 года. Ответственными за его выполнение названы руководители ряда федеральных министерств совместно с органами исполнительной власти регионов при участии «Российского исторического общества» и объединений поисковиков.

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Валерий Лавский