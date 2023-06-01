В Челябинске будут судить 24 автоподставщиков, причинивших ущерб на 31 млн рублей

Следователи ГУ МВД России по Челябинской области окончили расследование уголовного дела в отношении группы мошенников, похитивших более 31 млн руб. у страховых компаний. Перед судом предстанут 24 человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, соучастники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем обращались за выплатами, представляя недостоверные сведения в страховые компании. Установлено несколько десятков таких эпизодов. Было возбуждено 72 уголовных дела по ст. 159 и 210 УК РФ (мошенничество и организация преступного сообщества), которые соединили в одно производство. Участники группы похитили у 13 компаний более 31 млн руб.

В ходе следствия фигуранты возместили ущерб на сумму более 4 млн руб. Арестовано их имущество общей стоимостью около 10 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте