Оставлен в силе приговор омичке, осужденной на 15 лет за убийство сына

Пятый апелляционный суд обшей юрисдикции (Новосибирск) оставил без удовлетворения жалобу защиты жительницы Омской области Татьяны Гурченко, осужденной на 15 лет за убийство своего ребенка. «В апелляционных жалобах сторона защиты оспаривала причастность Гурченко к совершенному преступлению. Судебная коллегия, проверив материалы уголовного дела, с доводами жалоб не согласилась, приговор оставила без изменения», — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года Татьяна Гурченко вместе с сожителем – отцом их 3-месячного ребенка и двумя знакомыми, распивали спиртные напитки. На почве ревности у женщины и ее гражданского мужа произошла ссора, от которой ребенок проснулся и стал плакать. Мать мальчика, говорится в деле, укусила его, после чего, схватила его и на глазах у отца не менее трех раз ударила его головой об пол. Ребенок скончался на месте.

Омское управление Следственного комитета России предъявило Татьяне Гурченко обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 22 марта 2023 года областной суд назначил ей 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Илья Николаев