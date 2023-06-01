За кражу икон, денег и продуктов из церкви осуждены двое жителей Омской области

В Омской области суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемых в краже из церкви икон, денег из емкости для пожертвований и продуктов питания на общую сумму 12 тыс. руб. Одному из фигурантов судом назначен штраф в размере 15 тыс. руб., второго приговорили к одному году лишения свободы в исправительной колонии, сообщает прокуратура Омской области.

В суде установлено, что обвиняемые в августе 2022 года проникли в помещение церковной лавки на территории религиозной организации православного Прихода Спасского кафедрального собора города Тара Тарской Епархии Русской Православной церкви, откуда похитили иконы, предметы церковного обихода.

Похищенное имущество в ходе следствия изъято и возвращено в храм.

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Лолита Белова