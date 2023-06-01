«Лучшая инфраструктура та, которую не замечают»

Одну из крупнейших в России генерирующих компаний – «Т Плюс» в апреле возглавил новый генеральный директор – Александр Вилесов, ранее занимавший в энергохолдинге должность заместителя директора по коммерции и развитию. Руководитель «Т Плюс» провел традиционную пресс-конференцию на тему завершения отопительного сезона, на которой поделился планами на ближайшую перспективу.

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Александр Вилесов сразу же обозначил, что в работе будет соблюдать принцип преемственности. Его задача на посту руководителя генкомпании – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения населения. Интенсивное внедрение цифровых решений будет продолжено. «Цифровизация преследует цель сделать компанию полезной для клиентов. С ее помощью мы повышаем безопасность и эффективность», – пояснил генеральный директор компании.

На надежной работе генкомпании скажется и раннее завершение отопительного сезона, связанное с климатическими особенностями в разных регионах страны. Это дает «Т Плюс» больше времени для подготовки к новому отопительному сезону – энергетики смогут более качественно провести ремонты и реализовать инвестиционные проекты. Единственный минус ранней весны – генкомпания смогла поставить меньше тепловой энергии, следовательно, генерация может показать меньший эффект.

На показателях 2022 года это, впрочем, не сказалось: все финансовые ориентиры были достигнуты, результаты удовлетворительные, отметил руководитель «Т Плюс». Напомним, генерирующая компания «Т Плюс» по итогам 2022 года получила 20,9 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 16,7 млрд в 2021 году. Выручка компании за отчетный период составила 436,5 млрд рублей против 419,4 млрд рублей годом ранее. Операционная прибыль компании выросла до 37,4 млрд рублей против 28 млрд рублей в 2021 году, а прибыль до уплаты налогов составила 26,1 млрд рублей против 20,1 млрд рублей в 2021 году.

Пермский край – хорошо знакомый регион для нового руководителя. Александр Вилесов – опытный управленец и начинал свою карьеру в нулевых сначала в «ТГК-9», затем в дивизионе «Генерация Урала», на базе которых образовалось позже «Т Плюс».

Александр Вилесов рассказал о ходе реализации проекта по модернизации теплосетевого комплекса крупного краевого города – Лысьвы. С 2022 года энергетики по договору концессии отвечают здесь за управление 134 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В ходе обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам. В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения Лысьвы будет вложено 1,6 млрд рублей.

В городе уже построено пять котельных. В этом году энергетики планируют возвести еще две большие котельные и реконструировать две существующие, а также смонтировать несколько малых котельных.

Уже сейчас компания начала подготовку к новому сезону, исходя из всех технических регламентов, выполняя все предписания надзорных органов – чтобы правильно настроить все тепловые параметры. «Сделаем так, чтобы все было комфортно и незаметно для жителей. Лучшая инфраструктура – которую не замечают, а не о которой все говорят», – заметил на пресс-конференции Александр Вилесов.

Следующий пример эффективной работы энергокомпании – поддержка администрациями городов и краевым правительством инициативы по отнесению Перми, Чайковского и Краснокамска к ценовой зоне теплоснабжения (ЦЗТ) по методу «альтернативной котельной».

Это новый для российских регионов подход к формированию тарифов, исключающий старый метод, в основе которого лежит принцип «затраты плюс норма прибыли». В ЦЗТ устанавливается усредненная стоимость строительства теплоисточника на указанной территории, к ценовому ориентиру которого должны стремиться тарифы всех участников рынка. Это приводит к повышению роли эффективных источников генерации и уходу с рынка неэффективных. В свою очередь, стремление к новым ориентирам становится стимулом для реконструкции тепловых источников. Александр Вилесов подчеркнул, что плюсом метода «альткотельной» стали инвестиции в экономику территорий. По его мнению, не менее 40% вложений, сделанных энергетиками на местах, направлены на развитие «местной социально-экономической среды». В то же время, по словам руководителя «Т Плюс», «альткотельная» – это не только инвестиции, но и новые, «честные и более прозрачные отношения» между энергетиками, населением и властью. «На мой взгляд, это оздоравливает и качественно улучшает отношения на рынке тепла», – считает гендиректор компании.

В заключение Александр Вилесов анонсировал скорейшее завершение реконструкции Пермской ТЭЦ-9 в рамках Договора о присоединении мощности (ДПМ-2). «Проект призван сделать станцию по-настоящему современной», – сказал топ-менеджер. По его словам, первая из двух новых турбин уже смонтирована и находится в работе, идет монтаж второй. «Считаем, что для компании это знаковый проект, который существенно поменяет облик ТЭЦ-9. Это хорошая инфраструктурная инвестиция для жителей Перми», – отметил руководитель «Т Плюс».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»