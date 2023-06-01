Экономика Самарской области, как и всей России, в последние три года столкнулась с пандемией, а затем с санкциями, введенными в отношении страны после начала специальной военной операции на Украине. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал «Ъ-Территория развития» о влиянии этих факторов на региональный бизнес, а также о мерах поддержки предпринимателей.

— Пандемия коронавируса, а также введенные против страны санкции стали серьезным вызовом для российской экономики. Как региональный бизнес справляется с макроэкономическими потрясениями последних лет?

— Экономика Самарской области демонстрирует хорошую адаптивность к новым реалиям. Благодаря принятым федеральным и региональным мерам удалось стабилизировать ситуацию.

За 2021 год регион стал лидером Приволжского федерального округа по динамике инвестиций — их рост за этот период составил 19,2%. Область сохранила положительную динамику инвестиционной активности и в 2022 году,. В целом в развитие региональной экономики за 2022 год было вложено 446,7 млрд руб.

Валовый региональный продукт ВРП в сопоставимых ценах увеличился на 5,3%. По данному показателю область заняла третье место среди субъектов ПФО. Динамика ВРП в 2021 году позволила компенсировать спад экономики региона в 2020 году и выйти на допандемийный уровень 2019 года.

С февраля прошлого года перед нашей страной воз­никли новые испытания из-за ужесточения санкционного давления. Введенные ограничения нарушили производственные и логистические цепочки, заставили пересмотреть внешние экономические связи, усилили финансовые и инфляционные риски. Для минимизации потерь на федеральном уровне приняли широкий пакет мер поддержки экономики. Он включал более 300 мероприятий. Дополнительно реализуется региональный план по обеспечению социально-экономического развития. Это позволило уверенно держать «санкционный удар».

По итогам 2022 года прогнозный уровень ВРП превысит 2,3 трлн руб., что составит 97% к уровню 2021 года. Такие темпы экономического развития выше наших первоначальных оценок и соответствуют общероссийским значениям.

Индекс промышленного производства снизился до 96,5% относительно показателей 2021 года. Меры государственной поддержки способствовали тому, что во втором полугодии 2022 года в ряде отраслей, в наибольшей степени испытавших санкционное давление, динамика улучшилась.

Рост по итогам 2022 года отмечается в ряде обрабатывающих производств: авиационно-космическом секторе, производстве лекарственных средств, машин и оборудования, готовых металлических изделий и пищевых продуктов.

— А кто принял на себя удар?

— Наиболее пострадали отрасли автомобилестроения, химии и нефтедобычи.

На работу регионального автопрома повлияли внешние ограничения и дефицит электронных компонентов, что привело к перебоям в поставках и изменению производственных планов АО «АвтоВАЗ», а также его поставщиков. Но в дальнейшем тренд сменился, ситуация стабилизировалась.

После сокращения объема добычи нефти в апреле 2022 года отмечен позитивный тренд восстановления отрасли. Однако под влиянием ограничений объем добычи нефти по итогам 12 месяцев снизился на 2%.

В 2022 году валовая продукция сельского хозяйства выросла на 19% к 2021 году. Установлен абсолютный рекорд по сбору зерновых и зернобобовых культур. Аграрии собрали 3,7 млн тонн. Это максимальный в регионе показатель с 1978 года.

— Как отразился санкционный режим на инвестиционной активности в Самарской области?

— Многие российские предприятия испытывают сложности с поставками комплектующих и оборудования из Европы и США. Это влияет на сроки мероприятий отдельных региональных инвестпроектов.

Три компании с иностранным участием, которые планировали реализацию проектов в ОЭЗ «Тольятти», заявили о прекращении деятельности в Самарской области. При этом на площадку ОЭЗ были привлечены три новых российских компании. Большая часть инвесторов не отказалась от реализации планов. Наоборот, они налаживают кооперационные связи внутри страны и региона, бизнес стремится занять ниши ушедших иностранных компаний.

— В чем вы видите преимущества Самарской области для инвесторов по сравнению с другими регионами?

— Условия для привлечения проектов, созданные в регионе — одни из лучших в стране. Комплекс мер поддержки позволяют экономить средства инвесторов и сокращать сроки запуска проектов.

В интересах инвестора по принципу «одного окна» работает «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», сопровождая проекты на всех стадиях реализации.

Одним из решающих факторов для многих инвесторов является выгодное географическое положение области и развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающие доступ к значительной части российского и азиатского рынков. Регион участвует в международном проекте транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Поэтому все более популярным направлением для инвестирования в области становятся логистические центры.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности региона подтверждается ростом в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ. Пять лет назад Самарская область занимала 65-е место, по итогам рейтинга 2022 года поднялась на девятую позицию.

Область по-прежнему интересна и для иностранных инвесторов. Но этот интерес зарубежные инвесторы сейчас предпочитают не афишировать, опасаясь негативной реакции со стороны международного сообщества. Восемь компаний с участием иностранного капитала сохраняют статус резидентов ОЭЗ «Тольятти».

— Что происходит с малым и средним бизнесом?

— Принципиальных изменений по количеству субъектов МСП не произошло, а некоторые показатели даже улучшились. Выросло число занятых в МСП и самозанятых. На 16,5% к 2021 году увеличился объем налоговых поступлений от предпринимательской деятельности.

— Будет ли в Самарской области расширяться инфраструктура для поддержки предпринимательства, или ее достаточно?

— В регионе довольно развитая инфраструктура. Это и технопарк «Жигулевская долина», где работают высокотехнологичные компании, и сеть промышленных парков, где может располагаться как крупный, так и малый и средний бизнес. Функционирует региональная сеть центров «Мой бизнес». Во всех городах области предпринимателю помогут подобрать наиболее оптимальную услугу в зависимости от стадии бизнеса.

Министерство стремится повышать доступность мер господдержки бизнеса, поэтому представители центров выезжают в отдаленные муниципалитета области. В 2022 году проведено 98 выездов, субъектам МСП оказано более 6 тыс. услуг.

Мы готовы всесторонне поддерживать самарских предпринимателей, в том числе их проекты, направленные на освоение новых направлений работы, импортозамещение, создание рабочих мест.

— Как именно?

— Совокупный объем поддержки бизнеса за три последних года в регионе составил 131,3 млрд руб., из них за 2022 год было выделено 80 млрд.

Расширяется линейка комплексной поддержки предпринимателей и самозанятых. При формировании региональной линейки мер поддержки бизнеса мы оцениваем актуальность того или иного инструмента. Это помогает нам инициировать предложения об утверждении антикризисных мер на уровне государства, внедрять региональные инструменты и подключаться к решению конкретных проблемных ситуаций.

Но мы видим, что существует необходимость создания новых «точек» роста. Сейчас Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос о включении в нацпроект МСП таких мер, как создание бизнес-парков для субъектов МСП и самозанятых граждан. Обязательно примем участие в реализации таких инициатив в области.

— Как развивается в регионе государственно-частное партнерство?

— Для Самарской области ГЧП — один из самых успешных и перспективных механизмов реализации инвест­проектов. Мы ежегодно отмечаем стабильный рост числа проектов, реализуемых по концессии.

Самым масштабным таким объектом является транспортная концессия по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Общий объем инвестиций в проект превышает 140 млрд руб. Мост и трасса свяжут регионы России с Китаем и Казахстаном. Начало эксплуатации объекта запланировано на первый квартал 2024 года.

В конце 2022 года заключено концессионное соглашение по строительству многофункционального комплекса по обращению с ТКО на территории Большечерниговского района. Объем инвестиций в проект — 1,4 млрд руб. Объект позволит обеспечить захоронения отходов IV и V классов опасности в объеме 27 тыс. тонн в год. В текущем году планируем заключить еще три соглашения по строительству многофункциональных комплексов обращения с отходами на территории Хворостянского, Сергиевского и Кинель-Черкасского районов. В объекты будут направлены транспортные потоки твердых коммунальных отходов из 23 муниципалитетов региона.

Большое значение для развития Самарской области имеют проекты в сфере образования. Сегодня реализуются четыре концессии о создании школ в Самаре, Толь­ятти и в Волжском районе. Соглашения позволят создать в этом году почти 4 тыс. ученических мест. В ближайшее время планируется заключение еще двух концессионных соглашений о строительстве школ в Тольятти и Самаре.

По концессионному соглашению модернизируется футбольно-тренировочная база Академии футбола имени Ю.Коноплева в Ставропольском районе. Срок реализации проекта — 20 лет, в том числе инвестиционная стадия — четыре года.

Детский оздоровительный комплекс «Черноморец», расположенный в Анапе, будет восстановлен до июля 2025 года в рамках ГЧП. В смену продолжительностью 21 день обновленный лагерь сможет принимать примерно 500 человек.

Также для поддержки лиц старшего поколения до декабря 2025 года в Самаре реконструируют пансионат для пожилых людей и инвалидов «Созвездие». Стоимость этого проекта — 400 млн руб.

— Каким, по-вашему, 2023 год окажется для региональной экономики в целом?

— Наша ключевая задача — не только быстрее восстановить экономику области от последствий санкционного давления, но и заложить основы для дальнейшего устойчивого развития.

В нынешнем году продолжится государственная политика по перестройке и модернизации экономики, повышению ее независимости.

За счет стабилизации экономической деятельности, восстановления потребительской активности мы прогнозируем положительную динамику в основных отраслях.

По нашим оценкам, объем промышленного производства увеличится на 4% в сопоставимых ценах. Значимую роль в развитии регионального промышленного комплекса будут играть отрасли обрабатывающего сектора с высокой инвестиционной активностью и благоприятным потребительским спросом: авиационно-космический сектор, автомобилестроение, производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрооборудования.

Прогнозируем, что объем ВРП вырастет 2,6% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах и составит более 2,4 трлн руб.

Беседовала Анна Ефимова