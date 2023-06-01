В зоне ТОР надо

Самарская область является одним из лидеров среди субъектов РФ по использованию федеральных механизмов развития территорий, таких как особые экономические зоны и территории опережающего развития. На начало 2023 года резиденты преференциальных территорий вложили в региональную экономику 91,5 млрд руб. Это позволило региону войти в топ-10 национального рейтинга инвестиционного климата.

Зоны с преференциальными режимами существуют в России с 2005 года. В правительстве рассчитывали установить для определенных территорий такие условия, которые бы способствовали привлечению инвестиций и росту бизнесов. За 18 лет механизм видоизменялся и реформировался.

По мнению министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, преференциальные территории не утратили актуальности. «Большая часть инвесторов не отказалась от реализации проектов. Наоборот, в условиях „новых вызовов“ бизнес стремится занять ниши ушедших иностранных компаний», — уверен чиновник.

В настоящее время в России действуют два основных инструмента для развития территорий— особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР).

Преимущество ОЭЗ — льготный предпринимательский режим для открытия новых объектов. Кроме этого, сами площадки изначально обеспечиваются современной инженерной и транспортной инфраструктурой, что повышает их привлекательность для инвесторов. Особые экономические зоны создаются на 49 лет для стимулирования бизнеса по четырем направлениям: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. Наибольшее количество ОЭЗ относятся к первому, промышленно-производственному типу. Таких зон в России насчитывается 31.

Территории опережающего развития были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в 2013 году как инструмент поддержки моногородов, нуждающихся в диверсификации экономики и создании новых рабочих мест. В ТОРах также действуют сниженные налоговые ставки и взносы в Фонд социального страхования. Затем режим ТОРов решили распространять шире. Их вводят для диверсификации экономики в закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и в ряде муниципалитетов Дальнего Востока.

Какие площадки со льготными режимами для предпринимателей действуют в регионе Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» Территории опережающего развития в моногородах: Тольятти, Чапаевск Государственные индустриальные парки: «Преображенка», «Чапаевск», «Тольятти», «Тольятти 2» Логистические парки: «Новосемейкино», «Преображенка 2» Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»

Стартовали с Тольятти

Самарский регион стал одним из первых субъектов РФ, активно использующих режим преференциальных зон.

Так, в 2009 году федеральное правительство утвердило строительство ОЭЗ «Тольятти». Площадка приобрела статус «особой экономической зоны» третьей в России, после Липецка и Республики Татарстан (ОЭЗ «Алабуга»).

Первоначально строительство объекта велось за счет бюджетных средств. Как следует из презентации ОЭЗ, 7,48 млрд руб. предоставил федеральный бюджет, еще 4,55 млрд руб. — областной.

Для резидентов на территории в 660 га предусмотрены льготный порядок налога на прибыль, который в первые пять лет деятельности компании составляет 2%, а к 11-му году вырастет до 15,5%. Напомним, стандартная ставка налога на прибыль для бизнеса равна 20%.

91,5 млрд руб. инвестиций обеспечили резиденты преференциальных зон в Самарской области к началу 2023 года

На 10 лет инвесторов освобождают от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Там же установлен режим свободной таможенной зоны, позволяющий без пошлин ввозить и вывозить оборудование, сырье и уже выпущенную продукцию. Площадка обеспечена необходимой промышленной инфраструктурой и железнодорожной веткой.

Новые резиденты площадки, в свою очередь, обязуются вложить в запуск производства не менее 120 млн руб.

Эти условия позволили привлечь в ОЭЗ 31 резидента. Заявленный объем их инвестиций превысит 45,1 млрд руб. На построенных «с нуля» предприятиях создадут 6768 рабочих мест. Новая промышленно-производственная площадка должна снизить зависимость Тольятти и Ставропольского района от АвтоВАЗа.

14 производств сегодня уже функционируют, объем частных инвестиций в ОЭЗ «Толь­ятти» достиг 22,73 млрд руб. Таким образом, на 1 руб. государственных вложений в тольяттинскую площадку приходится 2, 2 руб. инвестиций от резидентов. Реализация первого (181 га) и второго (246 га) этапов ОЭЗ «Тольятти» завершена.

Недавно стало известно, что в правительстве РФ поддержали планы строительства третьего этапа региональной ОЭЗ. В феврале 2023 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил проект министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. «Максим Решетников поддержал предложение о строительстве третьей очереди особой экономической зоны, отметив успешные результаты за предыдущие годы ее работы и возможности, которые будут созданы для потенциальных инвесторов», — отмечается в сообщении ОЭЗ «Тольятти».

Лучшие среди равных

Российские особые экономические зоны в борьбе за инвесторов конкурируют не только с зарубежными площадками, но и между собой.

По данным Министерства экономического развития РФ, в стране сегодня действуют 50 ОЭЗ, 31 из которых относится к промышленно-производствнному типу. Условия для резидентов в каждой из них могут отличаться и дополняться в зависимости от регионального законодательства.

Минэкономразвития ежегодно оценивает такие зоны по 31 критерию и составляет их рейтинг. Зоны могут отнести к эффективным, достаточно эффективным или неэффективным.

В июле 2022 года федеральное министерство опубликовало очередной отчет о показателях работы российских ОЭЗ за 2021 год. Согласно ему, «Тольятти» стала третьей по эффективности территорией после подобных объектов в Татарстане («Алабуга») и Липецкой области («Липецк»).

Так, по итогам 2021 года на тольяттинской площадке удалось создать 943 рабочих места при прогнозном показателе в 400. Объем инвестиций резидентов за этот же период оказался почти в два раза выше плана, достигнув 2, 988 млрд руб. В отчете также отмечено перевыполнение показателей ре­гиональной ОЭЗ по объему выручки резидентов, количеству используемых ими налоговых и страховых льгот. По суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду или собственность резидентам, тольяттинская ОЭЗ также оказалась в числе лидеров.

В 2021 году на площадке открыли два крупных предприятия. В марте начало работу ООО «Самарский завод медицинских изделий», в июне заработала первая очередь завода по выпуску автомобильных сидений от ООО «Форесия автомобильные решения».

446,699 млрд руб. составляют инвестиции в основной капитал Самарской области по итогам 2022 года

Эффективной тольяттинская территория признана согласно еще одному рейтингу, составленному «Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ» (АКИТ).

«ОЭЗ „Тольятти“ третий год подряд находится в группе объектов с „высокой инвестиционной привлекательностью“. Высокие позиции обусловлены наличием у Управляющей компании компетенций для привлечения иностранных инвесторов. На конец 2021 года в ОЭЗ „Тольятти“ зарегистрировано 29 резидентов, девять из которых являются иностранными. Территория входит в топ-5 по обеспеченности коммунальной инфраструктурой и свободными мощностями», — сообщается в рейтинге АКИТ от 2022 года.

По словам генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергея Андреева, привлечение иностранных инвесторов на площадку в нынешних условиях возможно. «Наша территория не имеет никаких ограничений в части реализации проектов из любых стран. Кроме того, у России сложились хорошие партнерские отношения с рядом государств, не поддерживающих санкционную политику», — говорит он. Господин Андреев уточнил, что на данный момент резидентами ОЭЗ «Толь­ятти» являются восемь компаний с иностранным участием.

Ставка на мост

Эксперты прогнозируют, что потенциал ОЭЗ «Тольятти» продолжит расти, учитывая запуск в регионе стратегических транспортных объектов.

В 2019 году в районе села Климовка началось строительство крупного объекта — новой трассы и моста через реку Волгу. Они войдут в часть транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Объект будет проходить в том числе в Ставропольском районе области, где распложена тольяттинская ОЭЗ. Предполагается, что мост и трассу «Обход Тольятти» сдадут уже в следующем году. Готовность объекта в феврале 2023 года оценивали в 75%.

О важности моста говорится и в отчете «Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ».

«ОЭЗ „Тольятти“ обладает высокой транспортной доступностью. Уникальным логистическим преимуществом станет возможность выхода в международный транспортный коридор „Европа — Западный Китай“ благодаря прокладке мостового перехода через Волгу», — отмечают в организации.

По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, реализуется еще ряд объектов для развития инфраструктуры ОЭЗ. «Это реконструкция автодороги „Тольятти — Ягодное“. Для обеспечения деятельности крупномасштабных проектов правительством Самарской области совместно с ОАО „РЖД“ реализована концессия по строительству железнодорожной ветки в ОЭЗ „Тольятти“, что придаст новый импульс развитию площадки», — уточняют в министерстве.

Анна Ефимова