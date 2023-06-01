Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 5 тыс. гектаров

В Свердловской области площадь природных пожаров выросла до 5 тыс. га. По данным департаменте информационной политики, в регионе действуют 22 возгорания, из которых 13 локализованы на площади 4,3 тыс. га.

За прошедшие сутки специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств смогли потушить семь пожаров на площади 153 га. Борьбу с огнем ведут около 800 человек и более 120 единиц спецтехники. Также задействована спецавиация.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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