В Туапсе грузовой поезд насмерть сбил бездомного

В Туапсе в районе стадиона «Водник» грузовой поезд насмерть сбил мужчину без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс–служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сообщение о найденном теле мужчины поступило в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте 31 мая в 18:10. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Туапсинского ЛОП. Сотрудники ведомства установили личность погибшего, им оказался мужчина без определенного места жительства 1972 года рождения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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