В Новосибирске вступил в силу приговор похитителям искусственных изумрудов на 575 млн рублей

Новосибирский областной суд подтвердил законность приговора менеджерам компании «Тайрус», осужденным на длительные сроки за хищение у фирмы искусственных изумрудов на 575 млн руб. Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского облсуда приговор от 22 ноября 2022 года оставлен без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения», — рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ноябре 2022 года суд рассмотрел уголовное дело двух менеджеров по продажам компании «Тайрус», занимающейся выращиванием синтетических кристаллов драгоценных камней. По ст. 161 УК РФ (грабеж) Максиму Рябенькому назначили шесть с половиной лет колонии строгого режима, Павлу Хоменко, который ранее избирался на пост депутата сельсовета, — на один месяц меньше.

Как считают силовики, Максим Рябенький и Павел Хоменко разработали план преступления. Менеджеры блокировали внедорожник директора фирмы с продукцией и, сообщив в полицию о попытке хищения, получили от правоохранителей товар на хранение. Их добычей стали свыше 340 кг искусственных изумрудов, корундов и александритов на 575 млн руб.

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Илья Николаев