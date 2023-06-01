Май в Екатеринбурге стал самым засушливым за всю историю

В Екатеринбурге май 2023 года стал самым засушливым за всю историю наблюдений. Об этом сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». За месяц в городе выпало все 0,5 мм осадков при норме 47 мм.

До этого рекорд по засушливости в мае был установлен в 1957 году, когда выпало всего 2 мм осадков, а также в 2016 году — 7 мм. «Все 0,5 мм выпали 1 мая, а точнее — поздно вечером 30 апреля. В архив пойдет сумма осадков за месяц, округленная до целого количества миллиметров, то есть 1 мм»,— отметил синоптик.

Напомним, несколько дней мая в Екатеринбурге оказались самыми жаркими за всю историю. Например, 3 мая суточный максимум температуры воздуха достиг +27,8 градусов, что на 1,9 градусов выше прежнего рекорда, отмеченного в этот день в 1979 году. 26 и 31 мая оказались самыми жаркими днями с 1952 года.

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