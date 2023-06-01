Гендиректор иркутской турфирмы в течение четырех лет похищала деньги клиентов

В Иркутской области вынесен приговор директору туристической фирмы Братского района по делу о хищении (ст. 160 УК РФ) 700 тыс. руб. у клиентов. Судья назначил обвиняемой четыре года колонии с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, которое отсрочено до достижения 14-летнего возраста ее малолетним ребенком.

Фигурантка дела признана виновной по семи эпизодам в период с 2019 по 2022 годы.

В ходе расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемой был наложен арест.

В 2022 году суд в Кузбассе вынес приговор директору турфирмы, которая похитила у пятерых клиентов 500 тыс. руб. Обвиняемая возместила потерпевшим ущерб в ходе следствия. Суд признал преступную деятельность доказанной и вынес фигурантке обвинительный приговор. Ей было назначено два года лишения свободы условно.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова