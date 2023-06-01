В Кузбассе за вымогательство и похищение людей осуждены двое братьев

Юргинский городской суд в Кемеровской области приговорил к 13 годам лишения свободы Александра Щекочихина и к 15 годам его брата Сергея за похищения и вымогательства. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Их апелляционную жалобу Кемеровский областной суд отклонил, приговор вступил в силу.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Кемеровской области деятельность преступной группы братьев Щекочихиных была пресечена совместными оперативно-розыскными действиями управления и кузбасской полиции.

Сергей Щекочихин ранее был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти потерпевшего). Действуя по заранее подготовленному планы, братья похищали потерпевших с применением физического насилия, незаконно удерживали их, чтобы получить от них права на автомобили, квартиры, доли в недвижимости. Одну из потерпевших подсудимые удерживали в погребе, женщина скончалась. Как пояснили в пресс-службе УФСБ, обвинения в убийстве в данном случае не были предъявлены, т. к. причина смерти не была напрямую связана с похищением.

Собранные оперативно-розыскные материалы стали основанием для возбуждения и расследования в отношении братьев трех уголовных дел, по ч. 2, ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», и двух по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», и последующего осуждения судом. Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали.

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Игорь Лавренков, Кемерово