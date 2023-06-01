Пентагон закупил ПВО Gepard на $118,3 млн для помощи Украине

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Global Military Products на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard на сумму $118,3 млн в рамках выделенного пакета помощи Украине. Срок поставки ПВО Gepard — 30 мая 2024 года.

«Global Military Products Inc, Тампа, Флорида, получила контракт на 118,3 миллиона долларов с фиксированной ценой на закупку и поставку систем ПВО Gepard 35-мм…с предполагаемой датой исполнения 30 мая 2024 года»,— говорится в отчете Пентагона. Средства на выполнение заказа выделены в рамках «инициативы по помощи в безопасности Украине».

До конца года Украина получит от Германии две системы ПВО IRIS-T. Благодаря помощи партнеров на вооружении Украины уже есть системы ПВО как NASAMS, Patriot, SAMP/T-Mamba, HAWK.

Анастасия Ларина