Что еще меняют в Налоговом кодексе

Правительственные поправки предлагают также «внедрение в налоговые правоотношения» электронных банковских гарантий, которые в экспериментальном режиме применялись при возмещении сумм НДС или акцизов, но регламентировались только отдельным письмом ФНС. На конец 2020 года, отмечается в пояснительной записке, было принято 2,3 тыс. таких гарантий на 367 млрд руб. Теперь в НК будет напрямую прописана возможность применения электронных гарантий, которые будут напрямую поступать из банков в налоговые органы.

Как отмечает партнер Taxology Алексей Артюх, с одной стороны, это позволит сделать гарантийный механизм более удобным — преимущественно для тех, кто часто ими пользуется, например для экспортеров, которые в ускоренном порядке регулярно возмещают НДС. Однако массовым применение банковских гарантий в налоговых отношениях, полагает господин Артюх, с внедрением электронного формата вряд ли станет — и сейчас на практике они используются нечасто. Например, в рамках налоговых проверок в качестве обеспечительной меры при начислении недоимок налогоплательщики крайне редко используют этот инструмент: гарантии стоят денег, и, если есть возможность погасить недоимки, предпочтительнее сделать это — в противном случае, вне зависимости от наличия обеспечительных мер, в течение 75 дней налоговые органы должны передать (при существенной сумме долга) материалы следствию.

Как отмечает адвокат Forward Legal Роман Гусак, законопроектом также предлагается существенно увеличить штрафы за неподачу деклараций о расчетах с иностранными организациями и удержанных налогах — речь идет о повышении их до 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, что «может затронуть многие внутрихолдинговые операции в компаниях».

Евгения Крючкова