В Чувашии резко снизилось число бедных

В Чувашии в прошлом году перестали считаться бедными 52 тыс. 657 человек, сообщила вчера министр труда и социальной защиты республики Алена Елизаров.

«По итогам 2022 года численность граждан с денежными доходами ниже границы бедности (11 тыс. 800 руб.) сократилась относительно предыдущего 2021 года на 12,9 тыс. человек и составила 177,3 тыс. человек. При этом уровень бедности составил 14,8% против 17,4% (212,5 тыс. человек) в 2019 году»,— сказала министр. «Это исторический минимум с начала 90-х годов прошлого века»,— резюмировала она.

Госпожа Елизарова пояснила, что основными факторами снижения бедности стали увеличение социальных выплат по сравнению с 2021 годом на 7,8% (в результате их доля в структуре доходов достигла 29,8%), а также адресной поддержки государства 69,3 тыс. семей, имеющих 92,3 тыс. детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"