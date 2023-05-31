Авиакомпания «Россия» вводит дополнительные рейсы в Казань из Санкт-Петербурга

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») с 1 июня вводит два дополнительных рейса из Санкт-Петербурга в Казань, увеличивая частоту полетов в этом направлении до трех раз в день.

Вылеты из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) планируются в 9:30, 16:00 и 18:15, из Казани – в 11:45, 19:15 и 22:15, сообщила авиакомпания.

На воздушной линии Санкт-Петербург – Казань «Россия» будет эксплуатировать отечественные «Суперджет 100» в моноклассной компоновке (95 пассажиров) и Airbus А319 (128 пассажиров).

Авиакомпания «Россия» располагает 135 самолетами, из которых 78 — «Суперджет 100». Базовыми аэропортами являются Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярск и Сочи.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"