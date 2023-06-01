Бастрыкин сообщил о снижении на 10% случаев подростковых суицидов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число суицидов среди несовершеннолетних в 2022 году сократилось на 10% по сравнению с показателями предыдущего года. В 2021 году СКР зафиксировал 753 случая несовершеннолетних самоубийств.

«Отмечается снижение почти на 10% числа несовершеннолетних, погибших в результате самоубийств»,— сказал господин Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По данным СКР, которые приводятся в докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, с 2019 года по 2021 число попыток суицида среди несовершеннолетних увеличилось на 13% — с 3253 до 3675 случаев. Число повторных попыток возросло на 92,6% (с 188 до 362 случаев).