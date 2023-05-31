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Поселок в районе Симферополя затопило из-за неработающей ливневки

Поселок ГРЭСовский в районе Симферополя оказался подтоплен из-за забитой ливневки. Об этом сообщают «РИА Новости Крым».

По сообщению главы информационной политики администрации Симферополя Андрея Черниченко, ливневая канализация повреждена в нескольких местах по трассе водоотводящего коллектора. В настоящее время специалисты обследуют объект и формируют смету по реконструкции ливневой канализации.

«Когда мы выйдем на понимание, сколько денег для этого нужно, тогда будет приниматься решение», отметил господин Черниченко.

Других подтоплений в районе Симферополя и в самой городской черте специалисты не выявили.

Анастасия Донскова

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