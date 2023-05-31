Куда пойти IT

Спрос на российский софт и «железо» в последние годы выросли, однако зарубежные компании вопреки решениям уйти из страны стараются сохранить значительную часть рынка в России. Также было предложено создать единого дистрибутора отечественных программных продуктов. Эксперты не исключают, что в ближайшие годы российские компании смогут потеснить зарубежных игроков в странах ближнего зарубежья, но для роста экспорта потребуется господдержка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С уходом зарубежных вендоров с российского рынка программного обеспечения отечественный IT-рынок в целом адаптировался к последствиям санкций, а разработчики увеличили продажи своих продуктов и выручки. Об этом говорили участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), стартовавшей в Нижнем Новгороде в среду.

На сессии, посвященной программному обеспечению промышленности и коммерческого сектора, вице-президент ПАО «Ростелеком» Алексей Подрябинников заметил, что в крупных компаниях импортозамещение началось достаточно давно. Расходы на цифровизацию не сократились, однако изменились запросы пользователей: в условиях дефицита зарубежных продуктов задачи стали сложнее и решать их приходится меньшими ресурсами. «Вырос спрос на консалтинг: его стало кратно больше, но не в деньгах», — отметил господин Подрябинников. Наиболее востребованными он назвал разработки в сферах информационной безопасности и инфраструктуры: отечественные программы часто не столь хорошо оптимизированы, как западные аналоги, и требуют мощных серверов и центров обработки данных.

«Эти продукты растут на десятки процентов, спрос на них гигантский. Также востребованы комплексные решения, когда заказчик сталкивается со сложной задачей и нужно сделать дешево, быстро и качественно», — рассказал представитель «Ростелекома».

В 2022 году российские ИТ-компании заработали 2,38 трлн руб. выручки, что на 35,3%, или на 615,5 млрд руб., больше, чем годом ранее.

С уходом западных игроков российский рынок будет расти теми же темпами в ближайшие три-четыре года, предполагает генеральный директор ООО ИВКС Станислав Иодковский. «Нельзя за один-два года поменять IT-ландшафты, которые строились десятилетиями и в которые были вложены сотни миллионов долларов. Сейчас происходит трансформация самого рынка и всех его игроков. Это дает уникальный эффект, когда при сотрудничестве всех со всеми появляется новый, более качественный продукт, и эта экосистема постепенно заполняется», — сообщил он, полагая, что уже через два года российский рынок не даст шанса вернуться зарубежным компаниям.

Впрочем, они не спешат сдавать позиции, поскольку отказаться от зарубежной продукции готов далеко не весь отечественный бизнес, а объем параллельного импорта софта уже сопоставим с его легальными поставками. «Это в каком-то смысле лукавство иностранных компаний, что они якобы ушли: до сих пор на нашем рынке Microsoft продолжает держать ряд крупных заказчиков и даже целые отрасли, например образование. Они выстраивают достаточно сложные конструкции по сохранению рынка, но это, скорее, временная мера», — предположил господин Иодковский.

Поэтому, по его словам, на законодательном уровне необходимо ввести переходный период до 2025 года на использование зарубежного софта, а также ограничить возможность западным вендорам вести бизнес в России.

На этом фоне российские IT-компании нацелены увеличивать экспорт в дружественные страны. По оценке гендиректора группы «Иннотех» Дмитрия Харитонова, перспективным рынком разработчики видят Киргизию, реализующую собственные направления в глубокой цифровизации. Также российское программное обеспечение интересно Казахстану и Узбекистану, странам БРИКС, особенно решения для работы платежных сервисов для банков. Перспективным направлением эксперт считает и страны Латинской Америки, где обращение с большими данными еще не отрегулировано на законодательном уровне.

При этом экспорт продукции российских софтверных компаний, по данным ассоциации «Руссофт», в прошлом году сократился на 12–17%, составив $8,4 млрд.

Развитие экспорта потребует от государства мер господдержки, добавил председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «За два-три года уже появились лидеры IT-отрасли, которые смогли технологически обогнать конкурентов за рубежом. Необходимо объединение ведущих игроков и создание единого дистрибутора экспорта, который соберет лучшие практики в России и начнет их продвигать», — предложил господин Смирнов.

По его словам, российские продукты также пользуются спросом в Китае и Индии, поэтому государству стоит активнее финансировать отечественные разработки.

Владимир Зубарев