Цифра поехала

Нижегородская область будет участвовать в пилотном проекте Минтранса РФ по внедрению государственной информационной системы «Российский транспорт». Эта платформа должна объединить все цифровые сервисы, которыми можно воспользоваться при поездках в общественном транспорте и в туристических поездках, в том числе при использовании мультимодальных маршрутов. Участники конференции ЦИПР отметили, что внедрение ГИС позволит оптимизировать систему предоставления льгот для пассажиров, включая передвижение между разными регионами. Также с помощью ГИС планируется вывести из «серой зоны» недобросовестных перевозчиков и упорядочить процесс субсидирования перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Нижегородская область готова стать пилотным регионом для опытного внедрения государственной информационной системы «Российский транспорт». Заместитель министра транспорта области Денис Рябинин на конференции ЦИПР рассказал, что соответствующая заявка от региона была направлена в Минтранс РФ. В ходе дискуссии участники обсудили перспективы внедрения цифровых сервисов при оплате транспортных услуг и создание единого для всей России сервиса для планирования и оплаты поездок с учетом льгот, которые в разных регионах могут отличаться. Использоваться этот сервис может как при поездках в общественном транспорте, так и в туристических поездках.

Денис Рябинин отметил, что в Нижегородской области уже действует собственный цифровой сервис по предоставлению услуг при использовании общественного транспорта.

Сейчас всего 12% пассажиров используют в качестве платы за проезд наличные деньги. Подавляющее число нижегородцев используют транспортные карты и онлайн-сервисы для оплаты проезда.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», региональный оператор автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) «Ситикард» осенью 2022 года запустил собственное мобильное приложение для оплаты проезда.

Весь общественный транспорт оснащен терминалами для безналичной оплаты проезда. «У нас льготные категории граждан ездят только по транспортным картам, но основным импульсом для развития этой системы стало внедрение пересадочных тарифов в периметре Нижнего Новгорода. Сейчас в течение 60 или 90 минут пассажиры могут пересаживаться с одного маршрута на другой без дополнительной оплаты. Такой сервис доступен только в Москве и Нижнем Новгороде. Нам он позволит оптимизировать маршрутную сеть. Кроме того, мы станем первым регионом, где Минцифры РФ и Национальная система платежных карт протестируют внедрение виртуальной социальной карты. Льготники, которых у нас в общем пассажиропотоке около 30%, будут иметь все свои льготы в мобильном телефоне и смогут ими воспользоваться. Надеемся, что эта система в дальнейшем будет интегрирована в ГИС "Российский транспорт"», — отметил чиновник.

Директор Ситуационно-информационного центра (СИЦ) Минтранса РФ Дмитрий Горшков рассказал, что перед министерством сейчас стоит задача запустить в регионах набор удобных и лаконичных транспортных сервисов, среди которых новые виды мультимодальных маршрутов и новые виды оплаты проезда. Одним из них стал проект Open Loop, протестированный в Ярославской области. Он позволяет оплачивать проезд без использования валидаторов.

«Пассажир заходит в автобус, с помощью мобильного телефона подтверждает, что он находится в конкретном автобусе, и с его счета списывается стоимость поездки. Регионам это даст существенную экономию, так как у них не будет необходимости устанавливать дорогостоящее платежное оборудование в автобусы. А перевозчики смогут точно подтвердить, сколько они перевезли пассажиров, упростив процесс сбора денег и отчетность», — уверен господин Горшков. По его словам, более 30 регионов готовы протестировать эту систему оплаты.

Сенатор Артем Шейкин считает, что в ГИС должны быть интегрированы все имеющиеся пассажирские и туристические сервисы, действующие региональные цифровые платформы. Автоматизация системы предоставления льгот при поездках в разных регионах поможет создать в России сквозной «зеленый цифровой коридор» для пассажиров, добавил сенатор. Также ГИС «Российский транспорт» позволит упорядочить процесс субсидирования перевозок.

«У нас в этом вопросе большие проблемы — очень много компаний, которые получают субсидии. Весь этот процесс необходимо оцифровать», — пояснил господин Шейкин. По его словам, для эффективной работы ГИС необходимо сформировать и рейтинг цифровой зрелости регионов. Есть регионы-лидеры и есть отстающие, поэтому необходимо понимать, куда и с какими решениями выходить, в целом снижая долю наличных платежей в транспорте и выводя перевозчиков из «серой зоны».

Андрей Репин