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Мошенничество не подтвердилось дважды

Апелляционный суд оставил без изменений приговор владельцу ГК «Башмилк»

Коллегия Верховного суда Башкирии оставила без изменений приговор владельцу ГК «Башмилк» Александру Никитину, обвиняемому ранее в мошенничестве, невыплате зарплаты, уклонении от погашения кредиторской задолженности. В конце января суд первой инстанции оправдал его по обвинению в мошенничестве, а по другим статьям признал виновным, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Представитель потерпевшей стороны сообщил «Ъ-Уфа», что подаст кассационную жалобу от имени своего клиента, которому Никитин не вернул миллионы.

Экс-владельцу «Башмилка» удалось убедить ВС Башкирии не пересматривать приговор

Экс-владельцу «Башмилка» удалось убедить ВС Башкирии не пересматривать приговор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Экс-владельцу «Башмилка» удалось убедить ВС Башкирии не пересматривать приговор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Коллегия Верховного суда Башкирии под председательством Наиля Хафизова рассмотрела апелляционное представление прокуратуры Башкирии и жалобу одного из пострадавших Олега Макаренко на приговор Советского райсуда Уфы владельцу группы компаний «Башмилк» Александру Никитину.

Предприниматель, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», обвинялся в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2019–2020 годах как руководитель холдинга Никитин создал формальный документооборот, из-за чего перед работниками АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», ООО «Чекмагушевский молочный завод» и ООО «Агрохолдинг «Башмилк» образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 40 млн руб.

Следствие квалифицировало как мошенничество то, что предпринимателю Олегу Макаренко Александр Никитин не вернул около 100 млн руб. В 2019 году Орджоникидзевский районный суд Уфы взыскал с него в пользу господина Макаренко около 104 млн руб. с учетом процентов.

В конце января судья Советского райсуда Уфы Ирина Яковлева оправдала Александра Никитина по обвинению в мошенничестве. По остальным эпизодам он был признан виновным, ему был назначен штраф в общем размере около 1,1 млн руб., но от наказания подсудимый был освобожден за истечением сроков давности. Гособвинение просило приговорить Александра Никитина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ВС представитель гособвинения заявила, что суд первой инстанции неверно установил, что правоотношения, возникшие между Никитиным и Макаренко, относятся к категории гражданско-правовых отношений. Кроме того, по мнению ведомства, суд необоснованно указал на отсутствие умысла на хищение 100 млн руб. Приговор Советского райсуда гособвинитель просила отменить, а уголовное дело направить на новое рассмотрение.

Олег Макаренко, в свою очередь, сообщил, что у осужденного «был прямой умысел на мошенничество», поскольку перед тем, как взять деньги в долг, тот утверждал, что все у него «прекрасно, предприятия работают стабильно, а на выходе у него кредит от „Россельхозбанка“ на 500 млн рублей». «Хотя, как выяснилось позже, на тот момент шесть предприятий, которые выступили в качестве поручителей, уже лежали на боку фактически и сейчас они банкроты»,— заключил он.

Адвокат потерпевшего Ильнур Салимьянов добавил, что часть денег Никитин все же вернул, но они были взысканы в принудительном порядке. «И то не все, какая-то часть небольшая»,— отметил он.

Александр Никитин отверг их обвинения. Он заявил, что 100 млн руб., взятые в долг у Олега Макаренко, он тратил не на личные нужды, а согласно договору займа. «У них суть такая: деньги не вернул вовремя, значит, мошенник. Но что значит мошенник? Я никакие подложные документы не предоставлял. Мне нужна была поддержка небольшая. Вот, пожалуйста, документы, вот заводы, вот ситуация с банком. Он ситуацию по банкам проверил»,— сказал он, добавив, что не смог рассчитаться с долгом, продав имущество, так как оно находится под арестом.

Мотивировочная часть решения суда вчера не оглашалась.

Ильнур Салимьянов сообщил «Ъ-Уфа» о намерении подать кассационную жалобу. «Александр Никитин был признан банкротом. Это значит, что без обвинительного приговора взыскать с него остаток долга Олег Макаренко в порядке гражданского судопроизводства уже не сможет».

Венера Хисамова

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