Новинки не сразу строятся

В течение года региональный спецзастройщик «Дирекция по строительству» должен разработать проекты планировки и межевания (ППМ) первых кварталов в Новинках–Ольгино. Перспективные территории развития Нижнего Новгорода предусматривают строительство более 2 млн кв. м жилья, но подготовка градостроительной документации несколько затянулась, ранее чиновники рассчитывали, что в 2024 году в Новинках уже появятся первые дома. Однако обширную территорию на окраине города необходимо еще оборудовать инженерными коммуникациями: Нижегородский водоканал пока готовится к строительству водоканализационных сетей за 1,6 млрд руб.. С Росавиацией еще не решен вопрос о высотных отметках подлетной зоны нижегородского аэропорта, что препятствует планированию многоквартирных домов до 30 этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новинки привлекут работать частных застройщиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Новинки привлекут работать частных застройщиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спецзастройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» получил разрешения региональных властей на подготовку ППМ части территории Новинок и Ольгино — перспективных районов комплексной застройки Нижнего Новгорода. По приказам минградразвития области, на разработку детальной планировки первых кварталов «Дирекции по строительству» отвели не более года. Документацию необходимо будет предоставить в министерство до 25 мая 2024 года.

«Дирекция по строительству» довольно давно была назначена единым оператором по застройке территории в Новинках общей площадью 258,5 га. Губернатор Глеб Никитин еще в декабре 2021 года подписал постановление о комплексном развитии, предоставив дирекции 10 лет на застройку района Новинок.

За десятилетие предполагается возвести 1,112 млн кв. м жилья, девять детсадов, две школы, ФОК, пожарное депо и медицинские учреждения.

Общий мастер-план этого жилого массива был одобрен еще в начале прошлого года. С учетом прошедшего времени около двух с половиной лет региональный оператор может потратить на разработку градостроительной документации по части территории Новинок. Очевидно, что сроки строительства также сдвинутся на более позднее время. Ранее в правительстве Нижегородской области оптимистично полагали, что в 2024 году в Новинках будут сданы первые многоквартирные дома, однако для этого их уже надо было начать строить.

Сопоставимую свободную территорию в районе деревни Ольгино площадью 283,5 га «Дирекция по строительству» получила в июле 2022 года. За десять лет на ней предполагается построить жилые кварталы с многоквартирными домами высотой до 30 этажей (предельный объем жилых площадей — 1,22 млн кв. м), три школы и 12 детсадов с необходимой инфраструктурой. Эта территория привлекательна и с точки зрения транспортной доступности, учитывая возведенную автомобильную развязку.

Для дальнейшего освоения перспективных территорий Ольгино–Новинки власти также запланировали строительство дублера проспекта Гагарина. Учитывая колоссальные объемы будущего строительства, губернатор разрешил областному оператору привлекать частных застройщиков при условии, что он будет нести полную ответственность за их действия.

Собеседники «Ъ-Приволжье» на рынке недвижимости говорят, что с некоторыми нижегородскими девелоперами уже ведутся переговоры на предмет их участия в строительстве жилья.

Однако есть ряд пока нерешенных проблем, в том числе не урегулирован вопрос по высотным отметкам нижегородского аэропорта Стригино. Учитывая, что территории комплексного развития находятся в подлетной зоне, необходимо договариваться с Росавиацией о повышении отметок, чтобы иметь возможность строить высотные дома.

Лоббировать решение этого вопроса от застройщиков Нижнего Новгорода взялся депутат гордумы и гендиректор компании ННДК Михаил Иванов, а заксобрание включило тему со снятием высотных ограничений в перечень вопросов к губернатору. Кроме того, один из участников рынка напомнил, что будущие стройплощадки необходимо заранее оборудовать коммуникациями — именно проблемы с подключением к сетям во многом спровоцировали появление обманутых дольщиков в предыдущих проектах застройщиков ЖК «Окский берег» и «Новинки смарт сити».

Из привлекаемых областным правительством инфраструктурных госкредитов Нижнему Новгороду запланировано 1,6 млрд руб. на прокладку сетей водоснабжения и канализации в Ольгино–Новинки. Как сообщили в АО «Нижегородский водоканал, в настоящее время завершаются работы по проектированию.

«По сетям водоснабжения получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и результатов инженерных изысканий. По сетям водоотведения мы завершаем подготовку проектной документации и в случае получения положительного заключения госэкспертизы также будем обращаться для получения разрешения на строительство», — сообщили в водоканале, не уточнив, когда планируют приступить к строительству.

Иван Сергеев