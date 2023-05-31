В Краснодарском крае число бизнесменов выросло на 10 тысяч человек

На Кубани насчитывается 290 тыс. предпринимателей – на 10 тыс. больше чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Всего в сфере малого и среднего бизнеса в регионе трудятся 1,15 млн жителей – 40% от всех занятых в экономике. «Нас не может не волновать судьба этих людей. Мы должны помочь им адаптироваться к новым реалиям, сохранить рабочие места, свое дело, достойные зарплаты. В итоге именно бизнес и двигает экономику вперед. И от вашего успеха зависит будущее края и страны», – заявил Вениамин Кондратьев на совещании по развитию МСП в Краснодарском крае.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в своем выступлении подчеркнул, что малый и средний бизнес – мощный сектор краевой экономики. «Мы занимаем лидирующие позиции в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Это яркий пример эффективного взаимодействия исполнительной, законодательной власти и предпринимательского сообщества. Сейчас в крае созданы все условия для ведения бизнеса», – отметил он.

В числе таковых председатель краевого парламента назвал меры поддержки, созданные на Кубани, специальные фонды, субсидии, льготные займы. При этом приоритетом в деятельности депутатского корпуса является законодательное обеспечение данной сферы, добавил он. В завершении Юрий Бурлачко обратил внимание на необходимость информационного сопровождения и популяризации действующих в крае мер поддержки.

Леонид Ломакин

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