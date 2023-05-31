В Новороссийске выпускники школ не будут встречать рассвет на набережной

В Новороссийске выпускники школ не смогут встретить рассвет на набережной города в даты выпускных вечеров. Об этом сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Рассвет на набережной школьники не встречают со времен пандемии коронавируса. Ребята отмечают выпуск каждый в своей школе»,— цитирует издание сообщение мэрии.

Школьникам рекомендовали не встречать рассвет на набережной города. В период выпускных вечеров на Форумной площади будет организовано дежурство полицейских.

Анастасия Донскова

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