На Кубани на закладку виноградников в 2023 году направят 1,2 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2023 году на закладку новых виноградников направят 1,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В общей сложности будет заложено около 2 тыс. га виноградников. Власти компенсируют аграриям до 40% затрат на эти цели. Сейчас на Кубани функционируют пять питомниководческих хозяйств, занимающихся производством саженцев для винограда. Их общая производственная мощность – более 8,5 млн саженцев в год.

«Безусловно, будущее виноградарства напрямую зависит от наличия собственной питомниководческой базы. Но пока потребность в саженцах закрывается не полностью. Именно поэтому мы активно работаем над увеличением финансовой поддержки развития питомников», – отметил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Сейчас в Краснодарском крае около 30 тыс. га виноградников, в резерве находятся еще 49 тыс. га. Для их освоения увеличивают производство саженцев, адаптированных к почвам и климату региона. Объем собранного винограда в Краснодарском крае в 2022 году составил 238 тыс. тонн ягоды.

«Это хороший урожай, который нужно конвертировать в прибыль, используя возможности российского рынка, и здесь важна поддержка государства. Мы стремимся увеличивать производство посадочного материала, расширять коллекцию сортов и осваивать новые территории», – добавил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Леонид Ломакин

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